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Холлоуэй — Нурмагомедову: как ты можешь быть первым в рейтинге UFC?

Холлоуэй — Нурмагомедову: как ты можешь быть первым в рейтинге UFC?
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй заявил, что обладатель пояса в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов недостоин возглавлять сводный рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории.

«Как ты можешь быть первым в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от веса, если ты никогда не делал вылазок в другую весовую категорию и даже никогда это не обсуждал? Если ты остаёшься только в своей весовой категории, значит, ты не можешь быть номером один в сводном рейтинге.

Я считаю, что номер один вне зависимости от веса — это тот, кто готов драться с кем угодно. С любым соперником, в любой весовой категории, когда угодно, где угодно», — рассказал Макс Холлоуэй в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

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