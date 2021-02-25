Холлоуэй — Нурмагомедову: как ты можешь быть первым в рейтинге UFC?
Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй заявил, что обладатель пояса в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов недостоин возглавлять сводный рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории.
«Как ты можешь быть первым в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от веса, если ты никогда не делал вылазок в другую весовую категорию и даже никогда это не обсуждал? Если ты остаёшься только в своей весовой категории, значит, ты не можешь быть номером один в сводном рейтинге.
Я считаю, что номер один вне зависимости от веса — это тот, кто готов драться с кем угодно. С любым соперником, в любой весовой категории, когда угодно, где угодно», — рассказал Макс Холлоуэй в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.
Чейл Соннен объяснил, почему Нурмагомедов готов освободить пояс ради Макгрегора и Порье
Рекомендуем вам
- 25 февраля 2021
-
09:00
- 24 февраля 2021
-
23:54
-
22:57
-
21:55
-
19:59
-
19:55
-
19:03
-
18:02
-
16:00
-
14:00
-
13:09
-
12:12
-
11:10
-
10:01
-
09:00
-
00:46
- 23 февраля 2021
-
23:43
-
22:44
-
22:36
-
21:12
-
20:07
-
19:33
-
18:47
-
17:30
-
16:00
-
15:01
-
14:32
-
14:10
-
13:00
-
12:13
-
11:15
-
10:04
-
09:50
-
09:00
-
00:01
Партнерский контент
Рекомендуем вам