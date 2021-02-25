Фил Дэвис: абсолютно уверен в том, что смогу одержать победу над Немковым

В ночь с 16 на 17 апреля мск россиянину Вадиму Немкову в четвертьфинале Гран-при Bellator предстоит в матче-реванше сразиться с Филом Дэвисом и впервые защитить титул в полутяжёлом весе. Американец уже заявил, что абсолютно уверен в своей победе.



«Это идеальная ситуация для меня [встретиться с Вадимом на данной стадии]. Это то, чего я хотел. Абсолютно уверен в том, что смогу одержать победу над Немковым. Если говорить об остальной сетке, то любой, кто посмотрит на список бойцов, скажет, что это отряд убийц. Там очень много хороших ударников. Нельзя получить лёгкую сетку», — приводит слова Дэвиса MMAJunkie.



Дэвис (22-5 ММА) одержал три победы подряд после поражения Немкову (13-2 ММА) раздельным решением судей в ноябре 2018 года.