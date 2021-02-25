Кевин Ли придумал, как заставить Нурмагомедова вернуться в UFC

Американский боец MMA Кевин Ли, выступающий в UFC в лёгком весе, предложил способ, как сделать так, чтобы обладатель пояса Хабиб Нурмагомедов вернулся в спорт. По мнению Ли, UFC следует лишить Нурмагомедова пояса, чтобы Хабиб «заскучал» и задумался о возвращении.
«Пусть кто-нибудь ещё подержит пояс в лёгком весе. Хабиб вернётся, в этом нет никаких сомнений. Но дайте ему немного поскучать. Это лучший вариант заставить его вернуться», — цитирует Ли South China Morning Post.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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