В UFC показали ролик «Восхождение Ислама Махачева»

Пресс-служба UFC Russia на своей странице в «Инстаграме» опубликовала видео, с лучшими фрагментами боёв россиянина Ислама Махачева.
«Восхождение Ислама Махачева», — говориться в описании к видео.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» UFC Russia.
Махачев проведёт следующий поединок с Дрю Добером. Схватка пройдёт в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Таким образом, бойцы выступят в карде, в ходе которого состоится три титульных поединка.
В главном событии вечера встретятся чемпион лиги в полутяжёлом весе Ян Блахович и чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья. Перед этим боем схватки проведут чемпион лиги в легчайшем весе Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг, а также чемпионка UFC в двух дивизионах Аманда Нуньес и Меган Андерсон.
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