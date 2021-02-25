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Бой Расула Мирзаева на турнире ACA 118 отменён

Бой Расула Мирзаева на турнире ACA 118 отменён
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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Российский боец смешанных единоборств Расул «Чёрный Тигр» Мирзаев 26 февраля должен был провести поединок с представителем Казахстана Нурбергеном Шариповым, однако встреча отменена.

«Бой россиянина на турнире ACA 118 отменён. Мирзаев успешно сделал вес, его соперник Шарипов показал на весах 4,5 килограмма сверх лимита весовой категории», — сообщили в пресс-службе ACA.

Участники главного боя ACA 118 чемпион ACA в полусреднем весе россиянин Мурад Абдулаев (77,60 кг.) и претендент на титул Абубакар Вагаев (77,45) успешно сделали вес.

Для Абдулаева это будет первая защита титула чемпиона ACA, которым он владеет с сентября прошлого года, победив решением соотечественника Али Багова.

Полный кард ACA 118:

Мурад Абдулаев (Россия) — Абубакар Вагаев (Россия)
Гаджимурад Хирамагомедов (Россия) — Георгий Кичигин (Казахстан)
Александр Сарнавский (Россия) — Артём Дамковский (Беларусь)
Абдул-Рахман Дудаев (Россия) — Павел Витрук (Россия)
Устармагомед Гаджидаудов (Россия) — Андрей Кошкин (Россия)
Беслан Ушаков (Россия) — Вадим Шабадаш (Украина)
Абдул-Рахман Дудаев (Россия) — Клевер Сууза (Бразилия)
Азам Гафоров (Россия) — Чарльз Энрике (Бразилия)
Михаил Погодин (Россия) — Мансур Хатуев (Россия)
Азамат Пшуков (Россия) — Джосиел Силва (Бразилия)
Абубакар Местоев (Россия) — Самвел Варданян (Украина)
Роман Подругин (Россия) — Бехруз Зухуров (Таджикистан).

ACA 118 пройдёт 26 февраля в Москве на арене «Баскет Холл». Трансляция пройдёт на aca-mma.com, начало — в 17:00 мск.

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