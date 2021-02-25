Triller Fight Club заплатил $ 6 млн и получил права на бой Теофимо Лопеса с Камбососом

25 февраля прошли промоутерские торги за право организовать поединок абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Теофимо Лопеса с Джорджем Камбососом. Лучшее предложение сделал недавно созданный промоушен Triller Fight Club, заплативший за покупку прав на поединок $ 6 млн. Промоутерская компания Теофимо Лопеса Top Rank не смогла перебить это предложение.
Организация Боба Арума предлагала $ 2,3 млн. Кроме того, на проведение боя претендовала и компания Эдди Хирн Matchroom Boxing, но британцы предлагали 3,5 млн, сообщает BoxingScene.
Ожидается, что боксёры разделят гонорар в $ 6 млн в соотношении 65% на 35% в пользу Лопеса.
Напомним, Лопес в предыдущей схватке победил Василия Ломаченко, забрав у него сразу три пояса. Камбосос в последнем бою справился с Ли Селби.
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