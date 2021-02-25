Волков: моя работа — бить людей в клетке за деньги

Боец UFC российский тяжеловес Александр Волков выложил очередной пост в «Инстаграме», напомнив себе и подписчикам, что его работа заключается в проведении поединков.

«Вообще-то моя работа — бить людей за деньги в клетке, а не вот это вот всё», — написал Волков.

Соответствующий пост доступен на странице россиянина в социальной сети.

Напомним, минувший поединок Александр Волков провёл с Алистаром Оверимом на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Россиянин одержал досрочную победу. После этого успеха он поднялся на пятое место в рейтинге UFC в тяжёлом весе. Информации о следующем сопернике бойца и дате поединка ещё нет. В UFC Александр провёл девять поединков, в семи из которых вышел победителем.