Сауль Альварес: Йылдырым — сильный и яростный соперник

Чемпион мира во втором среднем весе по версиям WBA Super и WBC во втором среднем весе Сауль Альварес поделился мнением о ближайшем сопернике — Авни Йылдырыме. Мексиканец считает, что боксёр из Турции опасен в любой момент поединка.

«Йылдырым — яростный и сильный боец. Он всегда прессингует. В любой момент представляет опасность. Физически он очень силён. Джоэль Диас — отменный тренер. Уверен, он даст Авни всё необходимое, чтобы тот мог меня победить. Но у меня есть своё оружие и свой план. Когда выйду yf ринг, сотру Йылдырыма в порошок», — приводит слова Альвареса BoxingScene.

Напомним, Сауль Альварес и Авни Йылдырым встретятся в ночь на 27 февраля по московскому времени. У Канело будет первая защита титулов во втором среднем весе.