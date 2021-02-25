Сауль Альварес: Йылдырым — сильный и яростный соперник
Чемпион мира во втором среднем весе по версиям WBA Super и WBC во втором среднем весе Сауль Альварес поделился мнением о ближайшем сопернике — Авни Йылдырыме. Мексиканец считает, что боксёр из Турции опасен в любой момент поединка.
«Йылдырым — яростный и сильный боец. Он всегда прессингует. В любой момент представляет опасность. Физически он очень силён. Джоэль Диас — отменный тренер. Уверен, он даст Авни всё необходимое, чтобы тот мог меня победить. Но у меня есть своё оружие и свой план. Когда выйду yf ринг, сотру Йылдырыма в порошок», — приводит слова Альвареса BoxingScene.
Напомним, Сауль Альварес и Авни Йылдырым встретятся в ночь на 27 февраля по московскому времени. У Канело будет первая защита титулов во втором среднем весе.
Альварес дерётся с «малышами», ноунеймами и побеждает спорно. И это лучший боксёр мира
Лидер рейтинга Pound-for-Pound так боится поражения от равных соперников?
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