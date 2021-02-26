Крылов: меня вынудили подраться с Анкалаевым. Неприятно биться с соотечественниками

Боец UFC Никита Крылов рассказал, что его в буквальном смысле вынудили согласиться на поединок с Магомедом Анкалаевым. Бойцы встретятся в ночь с 27 на 28 февраля по московскому времени на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Наш диалог с матч-мейкерами начался с предложения подраться с Прохазкой в январе, но всё пришло к тому, что меня вынудили подраться с Анкалаевым. Матч-мейкеры провели такую политическую игру, хитростью заманили меня на февраль и не оставили выбора в плане оппонентов.

Всегда неприятно драться с соотечественниками, тем более в заморских организациях. Мы дали понять, что бой с Анкалаевым — последний приоритет. У нас с ним раньше были и совместные тренировки. Около года назад мы с ним вместе тренировались. Мы с ним не сдружились, общались на элементарном уровне. Но всё же приятнее драться с иностранцами, чем со своими бойцами", — сказал Крылов в интервью, размещённом на странице UFC Russia в «Инстаграме».