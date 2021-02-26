Президент Bellator назвал следующего соперника Усмана Нурмагомедова

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, с кем сразится Усман Нурмагомедов, который 2 апреля проведёт первый поединок в промоушене. Соперником двоюродного брата чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова будет американец Майк Хэмел.

«Я очень жду этого боя. Непобеждённый Усман Нурмагомедов дебютирует в Bellator 2 апреля в главном карде турнира Bellator 255. Поединок состоится в лёгком весе, а его соперником станет Майк Хэмел», — написал Кокер в своём «твиттере» и прикрепил к тексту фотографии Нурмагомедова и Хэмела.

Посмотреть фотографии можно в «твиттере» Скотта Кокера.

На счету Усмана Нурмагомедова 11 побед в 11 боях в MMA, у Хэмела семь побед и четыре поражения.

Напомним, Усман — единственный боец из семьи Нурмагомедовых, подписавший контракт с Bellator. Его двоюродный брат Хабиб, являющийся чемпионом UFC, в октябре 2020 года объявил об уходе из спорта. Другой двоюродный брат Хабиба Умар 20 января удачно дебютировал в UFC: он победил удушающим приёмом Сергея Морозова. Ещё один двоюродный брат, Абубакар Нурмагомедов, также выступает в UFC.