Блахович назвал сильные стороны Адесаньи перед боем на UFC 259
Действующий чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории поляк Ян Блахович поделился ожиданиями от поединка с обладателем пояса в среднем весе Исраэлем Адесаньей, который состоится на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск.
«Есть два момента, к которым мне придётся подстроиться: это его удары и скорость. Он хорошо бьёт с двух ног, у него прекрасные лоу-кики. Мне бы хотелось, чтобы бой прошёл в стойке, я очень люблю стойку.
Мне представляется, что я выиграю хайкик-нокаутом во втором раунде. У меня часто сбывается то, что я представляю перед боем», — рассказал Блахович в интервью YouTube-каналу Майкла Биспинга.
На счету 38-летнего Блаховича 27 побед и восемь поражений в MMA. У 31-летнего Адесаньи 20 побед в 20 боях.
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