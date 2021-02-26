Блахович назвал сильные стороны Адесаньи перед боем на UFC 259

Действующий чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории поляк Ян Блахович поделился ожиданиями от поединка с обладателем пояса в среднем весе Исраэлем Адесаньей, который состоится на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск.

«Есть два момента, к которым мне придётся подстроиться: это его удары и скорость. Он хорошо бьёт с двух ног, у него прекрасные лоу-кики. Мне бы хотелось, чтобы бой прошёл в стойке, я очень люблю стойку.

Мне представляется, что я выиграю хайкик-нокаутом во втором раунде. У меня часто сбывается то, что я представляю перед боем», — рассказал Блахович в интервью YouTube-каналу Майкла Биспинга.

На счету 38-летнего Блаховича 27 побед и восемь поражений в MMA. У 31-летнего Адесаньи 20 побед в 20 боях.