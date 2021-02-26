Магомед Магомедов узнал имя следующего соперника в Bellator

Боец Bellator Магомед Магомедов проведёт следующий поединок в ночь со 2 на 3 апреля по московскому времени на турнире Bellator 255 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Его соперником станет Джаред Скоггинс, об этом сообщил Магомедов на своей странице в «Инстаграме».
Для Магомедова эта встреча станет второй в карьере в американском промоушене. Дебютный бой в лиге он провёл в декабре 2020 года, тогда он уверенно единогласным решением судей победил Матеуса Матоса из Бразилии.
Что касается Скоггинса, то американец проведёт дебютную встречу в Bellator. Последний раз он бился в сентябре 2020 года в лиге Cage Fury Fighting Championships. Тогда он победил Томаса Васкеса. Всего в смешанных единоборствах на счету американца десять побед при одном поражении.
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