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Боец со свастикой на теле выступил на турнире в Сочи. Его нокаутировали в первом раунде

Боец со свастикой на теле выступил на турнире в Сочи. Его нокаутировали в первом раунде
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

В Сочи прошёл турнир по смешанным единоборствам лиги AMC Fight Nights. В его предварительном карде состоялся поединок в промежуточном весе, в котором встретились Михаил Турканов и Алибег Расулов.

Встреча привлекла внимание из-за личности Турканова. На его теле было множество татуировок, но наибольшее внимание привлекла набитая свастика.

Встреча для Турканова завершилась быстро. Алибег завладел инициативой и оформил победу техническим нокаутом за три с небольшим минуты.

Турканов выступает в смешанных единоборствах на профессиональном уровне с 2011 года. За это время он провёл 14 поединков. В них одержано 8 побед и 6 боёв проиграно. При этом следует отметить, что все шесть раз он проиграл досрочно.

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