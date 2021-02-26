Боец со свастикой на теле выступил на турнире в Сочи. Его нокаутировали в первом раунде

В Сочи прошёл турнир по смешанным единоборствам лиги AMC Fight Nights. В его предварительном карде состоялся поединок в промежуточном весе, в котором встретились Михаил Турканов и Алибег Расулов.

Встреча привлекла внимание из-за личности Турканова. На его теле было множество татуировок, но наибольшее внимание привлекла набитая свастика.

Встреча для Турканова завершилась быстро. Алибег завладел инициативой и оформил победу техническим нокаутом за три с небольшим минуты.

Турканов выступает в смешанных единоборствах на профессиональном уровне с 2011 года. За это время он провёл 14 поединков. В них одержано 8 побед и 6 боёв проиграно. При этом следует отметить, что все шесть раз он проиграл досрочно.