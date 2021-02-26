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Гришин провалил взвешивание перед боем с Джейкоби, дебют Курамагомедова в UFC отменён

Гришин провалил взвешивание перед боем с Джейкоби, дебют Курамагомедова в UFC отменён
Бокс/ММА / UFC 0
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В ночь с 27 на 28 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 20. В его преддверии все участники турнира прошли официальную церемонию взвешивания. Для россиян она не обошлась без потерь.

Так, боец полутяжёлого веса Максим Гришин не уложился в лимит весовой категории перед схваткой с Дастином Джейкоби. Гришин не сумел согнать почти два килограмма. В результате он лишится 30% гонорара.

Рамазан Курамагомедов, согласившийся дебютировать в UFC на коротком уведомлении, всё же не сможет провести первый бой в карьере в американском промоушене. Россиянин пришёл на взвешивание больным, в результате ему даже не дали встать на весы. Схватка с Алексом Оливейрой отменена.

Участники соглавного события шоу — Никита Крылов и Магомед Анкалаев — показали одинаковый вес — 93,2 кг. Что касается главного ивента, то Жаирзиньо Розенстрайк перевесил Сириля Гана. Суринамец потянул на 115,4 кг, в то время как вес француза составил 112 кг.

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