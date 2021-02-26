«Увидел блеск в глазах Саши». Исмаилов подарил Емельяненко шапку

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов встретился со своим бывшим соперником Александром Емельяненко. Спортсмены увиделись на турнире ACA 118 в качестве зрителей. Они тепло пообщались, более того, Исмаилов подарил Емельяненко шапку.

«Новая же шапка. Все, кто видел её на мне, говорили, какая она крутая. Саша увидел её, и я увидел блеск в его глазах. Я спросил его: «Саша, нравится?». Он ответил: «Да». И я надел её на него. Пусть она Сашу греет, чтобы не заболел и всегда был здоров. Я очень уважаю Сашу, это не последняя наша встреча. Мы ещё с ним посидим, проведём время. После боя я пытался с ним встретиться, но были кое-какие проблемы, которые мешали нам это сделать.

Теперь, я думаю, всё нормально, мы с ним поговорили. Возможно, наше противостояние как-то негативно повлияло на него, но я буду сглаживать его душевные и телесные раны. Видишь, я уже согрел его голову. Куртку свою отдам, если надо, — не вопрос. Очень уважаю Александра Емельяненко. Я ещё ребёнком рос на его противостояниях. Если у него какая-то проблема, то я не буду безразличен. Саня ещё сказал мне, мол, давай ещё раз. Я ему ответил, что не буду, он растаскает меня. Второй раз мне так не повезёт», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Алла Князева.