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Исмаилов: не хотел бы, чтобы Емельяненко выступал на голых кулаках

Исмаилов: не хотел бы, чтобы Емельяненко выступал на голых кулаках
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился мыслями о дальнейших карьерных перспективах Александра Емельяненко, который планирует провести поединок на голых кулаках. Исмаилов не поддерживает эту идею бывшего соперника.

«Я бы не хотел, что бы он выступал на голых кулаках. Я бы хотел, чтобы он набрал хорошую форму и вернулся на свой профессиональный путь. Провёл бы пару победных боёв и вышел бы на большие и громкие противостояния. Хочу видеть старого-доброго Александра Емельяненко. В ринге или в клетке», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Алла Князева.

Напомним, что Александр Емельяненко последний раз появлялся в клетке в июле 2020 года, тогда он досрочно проиграл Магомеду Исмаилову.

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