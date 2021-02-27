Альварес и Йылдырым показали одинаковый вес

В ночь с 27 на 28 февраля в Майами (штат Флорида, США) пройдёт турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретятся чемпион мира по версиям WBA Super и WBC во втором среднем весе Сауль Альварес и Авни Йылдырым. В преддверии поединка бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам спортсмены показали одинаковый вес — 76,0 кг.
Напомним, Альварес последний раз появлялся на ринге в декабре 2020 года. Тогда он единогласным решением судей победил Каллума Смита и стал чемпионом мира во втором среднем весе. Что касается Йылдырыма, он не бился с февраля 2019 года. Последний поединок он техническим решением проиграл Энтони Дирреллу.
Отметим, что у Альвареса уже почти есть договорённость и о следующем бое. В мае мексиканец хочет встретиться с чемпионом мира по версии WBO Билли Джо Сондерсом.
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