Исмаилов в России не видит для себя соперников кроме Минеева и Шлеменко
Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов дал понять, что не видит в России для себя других соперников, кроме как Владимира Минеева и Александра Шлеменко.
«Ну вот кто ещё? Я не буду говорить, что дальше. Вот когда закончится бой с Минеевым, спросите меня о том, что дальше. Я вам отвечу. А, возможно, скажу: «Дайте мне ещё пару дней». Если будет противостояние со Шлеменко, я скажу, что дальше. Есть Минеев, есть сентябрь, есть противостояние. Будем решать вопросы в клетке.
Сколько ещё боёв до конца карьеры хочется провести? Идеально в России – это Шторм и Минеев", — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Алла Князева.
Напомним, в предыдущем поединке Магомед Исмаилов по очкам победил Ивана Штыркова.
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