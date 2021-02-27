Исмаилов в России не видит для себя соперников кроме Минеева и Шлеменко

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов дал понять, что не видит в России для себя других соперников, кроме как Владимира Минеева и Александра Шлеменко.

«Ну вот кто ещё? Я не буду говорить, что дальше. Вот когда закончится бой с Минеевым, спросите меня о том, что дальше. Я вам отвечу. А, возможно, скажу: «Дайте мне ещё пару дней». Если будет противостояние со Шлеменко, я скажу, что дальше. Есть Минеев, есть сентябрь, есть противостояние. Будем решать вопросы в клетке.

Сколько ещё боёв до конца карьеры хочется провести? Идеально в России – это Шторм и Минеев", — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Алла Князева.

Напомним, в предыдущем поединке Магомед Исмаилов по очкам победил Ивана Штыркова.