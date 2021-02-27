Тони Фергюсон высмеял фотографию Хабиба Нурмагомедова после заболевания свинкой

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон прокомментировал новость о том, что российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов переболел свинкой в преддверии боя с Джастином Гэтжи в сентябре 2020 года.



«Когда наконец закончил с боями и можешь есть столько тирамису, сколько захочешь», — гласит комментарий Фергюсона к опубликованному снимку опухшего лица Нурмагомедова.

Публикация доступна в «инстаграм»-сториз Фергюсона.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.