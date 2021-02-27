«Конор хочет трилогию, и я тоже». Порье раскрыл подробности возможного боя с Макгрегором

Бывший временный чемпион в лёгком весе Дастин Порье отреагировал на информацию о возможном проведении третьего боя с ирландцем Конором Макгрегором уже текущим летом.
«Конор хочет трилогию, и я тоже. Если их сторона желает провести бой, то давайте это сделаем. Пока мы просто пытаемся правильно структурировать сделку. Это будет большая битва.
Он нокаутировал меня, я нокаутировал его. Трилогия. Безусловно, этот бой может стать одним из крупнейших не только в году, но, возможно, за всё время…
Я не разговариваю с ними напрямую. Они ведут диалог с моим менеджером Робом Роветой. Мы стараемся занять наилучшее положение, чтобы сесть с ними за стол и вести официальный разговор о назначении этого боя. Мы пытаемся заключить правильную сделку, и когда это произойдёт, борьба будет продолжена. А пока посмотрим», — цитирует Порье MMAJunkie со ссылкой на подкаст Джо Рогана.
Напомним, Дастин Порье и Конор Макгрегор впервые встретились в 2014 году, и тогда досрочную победу одержал ирландец. Вторая встреча бойцов прошла в минувшем месяце. Порье сумел взять реванш, нокаутировав Макгрегора во втором раунде.
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