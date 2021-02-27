Вейли может провести защиту пояса с Намаюнас на турнире UFC 261 в апреле

31-летняя спортсменка из Китая Чжан Вейли, являющаяся обладателем титула в женском минимальном весе UFC, может провести очередную защиту титула уже в апреле на турнире UFC 261, а её соперницей станет американка Роуз Намаюнас. Об этом сообщает журналист ESPN Ариэль Хельвани в «Твиттере».

«Бой Вейли — Намаюнас за титул чемпиона в минимальном весе находится в разработке для турнира UFC 261, который состоится 24 апреля. Переговоры ещё не завершены, однако это дата промоушена, и оба бойца нацелены именно на это время. Официальное подтверждение может последовать уже в ближайшие дни», — сообщает источник.

Напомним, что в марте 2020 года Вейли провела защиту титула в бою с Йоанной Енджейчик, одержав победу раздельным решением судей.