Гарсия — Лопесу: ты не побил Ломаченко так, чтобы не давать ему реванш

Перспективный боксёр лёгкого веса Райан Гарсия поделился мыслями о противостоянии Теофимо Лопеса и Василия Ломаченко, победа в котором осталась за Лопесом. По словам Гарсии, американец гондурасского происхождения не добыл настолько убедительную победу, чтобы не давать Ломаченко реванш.

«Я видел, что по какой-то причине Ломаченко не уверен в себе. Знаете, он побывал в нокдауне в бою с Линаресом, потом получил травму в поединке с Кэмпбеллом. Учитывая это, он ожидал от Лопеса даже более мощных атак, так что он был зажат. Но когда он понял, что всё не так опасно, он начал побеждать Теофимо.

Теофимо проиграл несколько раундов. Его голова отлетала. Потому мне не нравится, когда Лопес делает вид, будто уничтожил Ломаченко, мне не нравится, когда он говорит, что Василий не заслуживает реванша. Дружище, ты не побил его настолько, чтобы не давать реванша, ты не надрал ему зад. Это была не неоспоримая победа, после которой можно было бы сказать, что в реванше нет смысла. Будь мужчиной, ты не побил его. Ты хорошо сработал, но Василий заслуживает реванш", — приводит слова Гарсии Bad Left Hook.



