Чимаев поблагодарил Дану Уайта за организацию «первоклассной» медицинской помощи
Боец UFC Хамзат Чимаев выразил благодарность UFC и лично президенту лиги Дане Уайту, за то, что тот посодействовал в его лечении.
«Хочу сказать спасибо Дане Уайту и UFC. Предоставили мне первоклассную медицинскую помощь и заботу. Спасибо. Очень благодарен. Увидимся в июне», — написал Чимаев.
Соответствующий пост доступен на странице Хамзата в «Инстаграме».
Напомним, Хамзат Чимаев столкнулся с серьёзными осложнениями после перенесённого коронавируса. Из-за этого его поединок с Леоном Эдвардсом сначала был перенесён, а после сорвался окончательно. В результате Дана Уайт пообещал Чимаеву квалифицированную помощь от «настоящих врачей». Судя по всему, Чимаев вернётся в клетку в июне. Его соперником, вероятно, станет Нил Мэгни.
Рекомендуем вам
- 27 февраля 2021
-
14:16
-
13:26
-
12:57
-
11:59
-
10:23
-
09:37
-
03:15
-
02:10
-
01:58
-
01:42
-
01:24
-
00:49
-
00:44
-
00:19
- 26 февраля 2021
-
23:35
-
23:05
-
22:34
-
21:24
-
20:10
-
19:44
-
18:36
-
17:23
-
16:33
-
15:00
-
14:05
-
12:00
-
11:38
-
11:27
-
11:10
-
10:02
-
09:50
-
09:00
-
00:53
- 25 февраля 2021
-
23:32
-
22:22
Партнерский контент
Рекомендуем вам