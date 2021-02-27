Чимаев поблагодарил Дану Уайта за организацию «первоклассной» медицинской помощи

Боец UFC Хамзат Чимаев выразил благодарность UFC и лично президенту лиги Дане Уайту, за то, что тот посодействовал в его лечении.

«Хочу сказать спасибо Дане Уайту и UFC. Предоставили мне первоклассную медицинскую помощь и заботу. Спасибо. Очень благодарен. Увидимся в июне», — написал Чимаев.

Соответствующий пост доступен на странице Хамзата в «Инстаграме».

Напомним, Хамзат Чимаев столкнулся с серьёзными осложнениями после перенесённого коронавируса. Из-за этого его поединок с Леоном Эдвардсом сначала был перенесён, а после сорвался окончательно. В результате Дана Уайт пообещал Чимаеву квалифицированную помощь от «настоящих врачей». Судя по всему, Чимаев вернётся в клетку в июне. Его соперником, вероятно, станет Нил Мэгни.