Шлеменко дал прогноз на поединок Анкалаев — Крылов

Бывший чемпион Bellator ветеран смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился ожиданиями от поединка Магомеда Анкалаева с Никитой Крыловым на турнире UFC «Вегас 20», а также высказался о проваленном Максимом Гришиным взвешивании.
«Гришин лишится 30% гонорара, бой-то, скорее всего, будет. Насчёт дальнейших санкций даже не знаю. А что касается боя, то желаю победы Максиму.
Анкалаев — Крылов? Здесь шансы 50 на 50. Затрудняюсь сказать конкретно. За счёт терпения, волевых качеств, поставил бы на Крылова. Анкалаев же более техничный. Победы нокаутом у Анкалаева были над иностранцами. Всё-таки Крылов — наш боец, сильнее знаком с этой техникой. Его будет сложнее нокаутировать», — рассказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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