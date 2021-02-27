Александр Емельяненко: заехал к другу ухи покушать
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал новый пост в «инстаграме». В видео, опубликованном российским бойцом, он рассказал о том, как заехал к другу, чтобы поесть ухи.
«Заехал к другу моему, Лёхе, ухи покушать, рыбки, очень вкусной, заморской», — сказал Емельяненко на видео.
Ранее сообщалось, что Емельяненко может провести следующий поединок в лиге Open FC. Промоушен был создан в конце 2020 года бывшим основателем лиги GFC, которая была выкуплена Хабибом Нурмагомедовым.
Напомним, последний поединок 39-летний Емельяненко провёл в Сочи 24 июля, когда уступил средневесу Магомеду Исмаилову, который ради этого боя поднялся в тяжёлый вес. Исмаилов нокаутировал соперника в третьем раунде.
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