Петр Ян прокатился по Лас-Вегасу под песню «Звезда по имени Солнце»

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян опубликовал новый пост в «Инстаграме». На видео Ян прокатился по Лас-Вегасу под песню «Звезда по имени Солнце» группы «Кино».



«Мы в Вегасе — начали подгонять вес. Спасибо всем за сообщения, комментарии, поддержку. Я ценю вашу поддержку и она придаёт сил. Газ в пол! Перекличку дайте по городам», — написал Пётр Ян в своём «инстаграме».

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «инстаграме» Петра Яна.

Ян приехал в Лас-Вегас несколько дней назад. Там ему предстоит первая защита титула в поединке с Алджамейном Стерлингом. Напомним, бой Ян — Стерлинг состоится на турнире UFC 259, который пройдёт в ночь с 6 на 7 марта мск.