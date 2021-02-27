Петр Ян прокатился по Лас-Вегасу под песню «Звезда по имени Солнце»
Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян опубликовал новый пост в «Инстаграме». На видео Ян прокатился по Лас-Вегасу под песню «Звезда по имени Солнце» группы «Кино».
«Мы в Вегасе — начали подгонять вес. Спасибо всем за сообщения, комментарии, поддержку. Я ценю вашу поддержку и она придаёт сил. Газ в пол! Перекличку дайте по городам», — написал Пётр Ян в своём «инстаграме».
Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «инстаграме» Петра Яна.
Ян приехал в Лас-Вегас несколько дней назад. Там ему предстоит первая защита титула в поединке с Алджамейном Стерлингом. Напомним, бой Ян — Стерлинг состоится на турнире UFC 259, который пройдёт в ночь с 6 на 7 марта мск.
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