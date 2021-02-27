Ян — о видео с бездомным: теперь нельзя пошутить, если у него цвет кожи, как у Стерлинга?

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян прокомментировал нашумевшее видео с бездомным.
«Вы, наверно, видели, что я несколько раз снимал — здесь разных чудиков хватает. Они там и обкурены, и под чем-то. Это всё, в принципе, в доступности. Здесь многих встречаешь на улице. В любом случае у меня не было мысли о том, что он чернокожий, мыслей о расизме. Что теперь, нельзя пошутить над ним, если у него такой же цвет кожи, как у Алджэмейна Стерлинга? Это же глупо.
Я просто шёл, а он вел себя очень интересно. Остановки гнул, ходил. Видно было, что парень что-то употребил. Вообще без какой-то мысли отметил с юмором, типа, Алджэмейн, исполняй нормально. После этого мы разошлись. Мы просто мимо проходили. Здесь таких можешь встретить десять штук, пока идёшь.
Разные вещи пишут. Здесь все зависит от твоего кругозора и насколько ты ограничен. Кто-то пишет глупости: „Над бомжом издевается“. Это же глупо. Не я виноват, что он бомж. Вроде не инвалид, руки и ноги есть. Ходит и побирается, хотя можно пойти работать грузчиком или еще кем-то. Есть разные случаи. Здесь просто был юмор, ничего личного», — сказал Ян в интервью YouTube-каналу «УШАТАЙКА».
Ян приехал в Лас-Вегас несколько дней назад. Там ему предстоит первая защита титула в поединке с Алджамейном Стерлингом. Напомним, бой Ян — Стерлинг состоится на турнире UFC 259, который пройдёт в ночь с 6 на 7 марта мск.
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