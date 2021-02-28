Гришин проиграл Якоби на турнире UFC

В ночь с 27 на 28 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 20. В рамках турнира россиянин Максим Гришин встретился с представителем США Дастином Якоби.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Якоби единогласным решением судей. Россиянин потерпел девятое поражение в смешанных единоборствах при 31 победе.

Напомним, Гришин не уложился в лимит весовой категории перед схваткой с Якоби. Гришин не сумел согнать почти два килограмма. В результате он лишится 30% гонорара.

В главном событии турнира встретятся Жоржиньо Розенстрайк и Сириль Ган. В соглавном поединке россиянин Магомед Анкалаев встретится с Никитой Крыловым.