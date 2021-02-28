Гришин проиграл Якоби на турнире UFC
В ночь с 27 на 28 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 20. В рамках турнира россиянин Максим Гришин встретился с представителем США Дастином Якоби.
Бой продлился все три раунда и завершился победой Якоби единогласным решением судей. Россиянин потерпел девятое поражение в смешанных единоборствах при 31 победе.
Напомним, Гришин не уложился в лимит весовой категории перед схваткой с Якоби. Гришин не сумел согнать почти два килограмма. В результате он лишится 30% гонорара.
В главном событии турнира встретятся Жоржиньо Розенстрайк и Сириль Ган. В соглавном поединке россиянин Магомед Анкалаев встретится с Никитой Крыловым.
Рекомендуем вам
- 28 февраля 2021
-
02:36
-
00:37
- 27 февраля 2021
-
22:56
-
20:46
-
19:49
-
18:57
-
17:53
-
16:33
-
15:39
-
14:16
-
13:26
-
12:57
-
11:59
-
10:23
-
09:37
-
03:15
-
02:10
-
01:58
-
01:42
-
01:24
-
00:49
-
00:44
-
00:19
- 26 февраля 2021
-
23:35
-
23:05
-
22:34
-
21:24
-
20:10
-
19:44
-
18:36
-
17:23
-
16:33
-
15:00
-
14:05
-
12:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам