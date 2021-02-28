Анкалаев одержал победу над украинцем Крыловым в соглавном поединке UFC Fight Night 186

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся соглавный бой турнира UFC Fight Night 186, в котором в полутяжёлой весовой категории сошлись 28-летний россиянин Магомед Анкалаев и 28-летний представитель Украины Никита Крылов.
3-раундовый поединок завершился победой Анкалаева единогласным решением судей – 29:28, 29:28, 29:28.
Видео доступно на «Чемпионате».
Для 28-летнего Анкалаева это 6-я кряду победа на UFC. На его счету лишь одно поражение, которое случилось в дебютном бою в престижном промоушене. Всего за карьеру в ММА он одержал 15 побед и потерпел 1 поражение.
Для Крылова это поражение стало 3-м на UFC при 2 победах. В ММА он провёл 34 поединка, в которых одержал 26 побед и потерпел 8 поражений.
Напомним, что в главном бою турнира сойдутся Жоржиньо Розенстрайк и Сириль Ган.
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