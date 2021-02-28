Ган одержал победу над Розенстрайком единогласным решением в главном бою турнира UFC

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся главный бой турнира UFC Fight Night 186, в котором в тяжёлой весовой категории сошлись 30-летний француз Сириль Ган и 32-летний представитель Суринама Жаирзиньо Розенстрайк.

По итогам 5-раундового поединка победу единогласным решением судей одержал Сириль Ган – 50:45, 50:45, 50:45.

Для француза эта победа стала 5-й кряду на UFC. В одном из самых престижных промоушенов на его счету ни одного поражения. Всего за карьеру в ММА он провёл 8 поединков, в которых одержал 8 побед.

32-летний Розенстрайк потерпел 2-е поражение в последних 3 поединках UFC. Всего на его счету в ММА 13 боёв, в которых одержано 11 побед.

Напомним, что в соглавном бою турнира россиянин Магомед Анкалаев одержал победу над представителем Украины Никитой Крыловым.