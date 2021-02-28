Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Джон Джонс дал совет тяжеловесам после боя Розенстрайка и Гана

Джон Джонс дал совет тяжеловесам после боя Розенстрайка и Гана
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс дал совет бойцам тяжёлого веса Жаирзиньо Розенстрайку и Сирилу Гану после их поединка на турнире UFC Вегас 20.

«Этим парням лучше привыкать к высокому темпу, потому что это стояние на месте не сработает, когда папа вернётся домой», — написал Джон Джонс в своём «твиттере».

«Папа вернётся домой?», — иронично ответил Франсис Нганну.

Напомним, сегодня, 28 февраля, в Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся главный бой турнира UFC Fight Night 186, в котором в тяжёлой весовой категории сошлись 30-летний француз Сириль Ган и 32-летний представитель Суринама Жаирзиньо Розенстрайк.

По итогам 5-раундового поединка победу единогласным решением судей одержал Сириль Ган – 50:45, 50:45, 50:45.

Для француза эта победа стала 5-й кряду на UFC. В одном из самых престижных промоушенов на его счету ни одного поражения. Всего за карьеру в ММА он провёл 8 поединков, в которых одержал 8 побед.

32-летний Розенстрайк потерпел 2-е поражение в последних 3 поединках UFC. Всего на его счету в ММА 13 боёв, в которых одержано 11 побед.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021