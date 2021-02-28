Джон Джонс дал совет тяжеловесам после боя Розенстрайка и Гана

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс дал совет бойцам тяжёлого веса Жаирзиньо Розенстрайку и Сирилу Гану после их поединка на турнире UFC Вегас 20.
«Этим парням лучше привыкать к высокому темпу, потому что это стояние на месте не сработает, когда папа вернётся домой», — написал Джон Джонс в своём «твиттере».
«Папа вернётся домой?», — иронично ответил Франсис Нганну.
Напомним, сегодня, 28 февраля, в Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся главный бой турнира UFC Fight Night 186, в котором в тяжёлой весовой категории сошлись 30-летний француз Сириль Ган и 32-летний представитель Суринама Жаирзиньо Розенстрайк.
По итогам 5-раундового поединка победу единогласным решением судей одержал Сириль Ган – 50:45, 50:45, 50:45.
Для француза эта победа стала 5-й кряду на UFC. В одном из самых престижных промоушенов на его счету ни одного поражения. Всего за карьеру в ММА он провёл 8 поединков, в которых одержал 8 побед.
32-летний Розенстрайк потерпел 2-е поражение в последних 3 поединках UFC. Всего на его счету в ММА 13 боёв, в которых одержано 11 побед.
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