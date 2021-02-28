Шлеменко — о поединке Гришина: лучше выигрывать досрочно, тогда вопросов будет меньше

Бывший чемпион Bellator, ветеран смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал итоги боя между Максимом Гришиным и представителем США Дастином Джейкоби.



«Бой посмотреть не удалось, но могу сказать одно: всегда начинаются какие-то споры. Неважно, где ты выступаешь, лучше стараться выигрывать досрочно, получать преимущество. Конечно, это не всегда получается. Но тогда вопросов будет оставаться меньше», — сказал Александр Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Бой продлился все три раунда и завершился победой Джейкоби единогласным решением судей. Россиянин потерпел девятое поражение в смешанных единоборствах при 31 победе.



Напомним, Гришин не уложился в лимит весовой категории перед схваткой с Джейкоби. Гришин не сумел согнать почти два килограмма. В результате он лишится 30% гонорара.