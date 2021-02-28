Сауль Альварес пропустил всего 11 ударов от Йылдырыма

Стала известна статистика ударов поединка действующего обладателя поясов WBA Super и WBC во втором среднем дивизионе 30-летний мексиканец Сауля Альвареса и обязательного претендента, второго номера рейтинга Всемирного боксёрского совета, 29-летнего турка Авни Йылдырыма.



За три раунда Йылдырым выбросил 105 ударов, из которых цели достигли только 11, сообщает BoxinfScene. Альварес выбросил 168 ударов, из которых 67 достигли цели.



В 3-м раунде Альварес послал Йылдырыма в нокдаун, а уже по окончании раунда тот сдался. Таким образом, оба титула остались у представителя Мексики, который проводил их первую защиту.



Сауль Канело Альварес 8 мая встретится с чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе, британцем Билли Джо Сондерсом.



30-летний представитель Мексики Сауль Канело Альварес имеет рекорд 55 (37 КО)-1-2, показатели его будущего соперника Билли Джо Сондерса — 30 (14 КО)-0-0.