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Шлеменко рассказал, что отказался от боя на голых кулаках

Шлеменко рассказал, что отказался от боя на голых кулаках
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко сообщил, что ему предлагали провести бой на голых кулаках.

«По боксу предлагали выступить и на голых кулаках. Но у них больше фриковые предложения, не хочу в них участвовать. Это моя тема, если будет интересное предложение и соперник нормальный. Но зачем мне участвовать в полуфриковых боях?» — приводит слова Александра Шлеменко ТАСС.

Напомним, ранее Шлеменко рассказал, где и когда проведёт следующий поединок. Он выйдет в клетку во Владивостоке в начале мая 2021 года.

Шлеменко выступал в Bellator с 2010 по 2018 год. Всего на счету российского спортсмена 73 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 59 побед и потерпел 13 поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.

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