Президент Союза ММА России: бой Анкалаева получился насыщенным красивой ударной техникой

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин отреагировал на победу российского бойца полутяжёлого веса Магомеда Анкалаева над украинцем Никитой Крыловым.



«Поздравляем выходца из Союза ММА России, двукратного чемпиона мира, первого заслуженного мастера спорта по ММА Магомеда Анкалаева с трудовой победой над Никитой Крыловым в Лас-Вегасе. Бой получился насыщенным красивой ударной техникой, тоннаж и точность которой были на стороне Магомеда. В концовке боя соперник заметно выдохся, проиграв партер и как следствие пропуская удары в гарде», — приводит слова Габдуллина пресс-служба Союза ММА России.



Напомним, бой состоялся в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC Fight Night 186. Трёхраундовый поединок завершился победой Анкалаева единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 29:28.



Для 28-летнего Анкалаева это 6-я победа на UFC кряду. На его счету лишь одно поражение, которое случилось в дебютном бою в престижном промоушене. Всего за карьеру в ММА он одержал 15 побед и потерпел поражение.



Для Крылова это поражение стало третьим на UFC при двух победах. В ММА он провёл 34 поединка, в которых одержал 26 побед и потерпел 8 поражений.