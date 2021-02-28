Хабиб впервые за год прилетел в США. Ранее Дана Уайт анонсировал встречу с ним

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов впервые за год прибыл в США. Ранее президент промоушена Дана Уайт сообщал, что встретится с россиянином в Лас-Вегасе (штат Невада), чтобы обсудить его будущее.
«Год меня тут не было, за этот год многое поменялось в моей жизни. Были хорошие моменты, были также и тяжёлые времена. Но это жизнь, и мы продолжаем двигаться, пусть всевышний поможет нам всем, ведь мы не знаем, что будет через год», — написал Нурмагомедов на своей странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост доступен на странице Хабиба в социальной сети.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года, сразу после победы над Джастином Гэтжи. Дана Уайт не оставляет надежд заставить россиянина возобновить выступления.
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