Хабиб впервые за год прилетел в США. Ранее Дана Уайт анонсировал встречу с ним

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов впервые за год прибыл в США. Ранее президент промоушена Дана Уайт сообщал, что встретится с россиянином в Лас-Вегасе (штат Невада), чтобы обсудить его будущее.

«Год меня тут не было, за этот год многое поменялось в моей жизни. Были хорошие моменты, были также и тяжёлые времена. Но это жизнь, и мы продолжаем двигаться, пусть всевышний поможет нам всем, ведь мы не знаем, что будет через год», — написал Нурмагомедов на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост доступен на странице Хабиба в социальной сети.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года, сразу после победы над Джастином Гэтжи. Дана Уайт не оставляет надежд заставить россиянина возобновить выступления.