Диллиан Уайт: Поветкин — серьёзный парень, Уайлдер — небольшое имя

Британский боксёр Диллиан Уайт поделился мыслями о возможном поединке с бывшим чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером, а также лестно высказался о своём следующем сопернике — Александре Поветкине.

«Могу подраться с Уайлдером хоть сейчас. Мне не нужно побеждать Поветкина, чтобы получить бой с Деонтеем. Единственное, что можно сказать о Уайлдере, он был чемпионом мира. Он небольшое имя, билеты на его бои плохо продавались даже в США, хотя он американец. У него просто был чемпионский пояс, теперь его нет.

Как бы то ни было, конечно, я хочу встречи с Уайлдером. Но пока сосредоточен на схватке с Поветкиным, это серьёзный парень. Как только справлюсь с ним, подумаем, что будет дальше", — приводит слова Уайта BoxingScene.