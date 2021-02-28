Анкалаев повторил достижение Густафссона и Рейеса

Боец UFC Магомед Анкалаев, победив единогласным решением судей Никиту Крылова на турнире UFC Вегас 20, продлил победную серию в промоушене до шести встреч.

Таким образом, он вышел на четвёртое место по количеству завоёванных подряд побед в истории полутяжёлого веса. Четвёртую позицию он разделяет с экс-претендентами на титул Домиником Рейесом и Александером Густафссоном. Кроме того, Анкалаев стал обладателем самой длительной победной серией в полутяжёлом весе в UFC среди действующих бойцов дивизиона.

Первое место по количеству одержанных подряд побед в полутяжёлом весе занимает Джон Джонс — 13. Второе место в истории по этому показателю у Лиоту Мачиды — 8. Тройку лучших замыкает Чак Лидделл — 7. Анкалаев сможет догнать его в случае победы в следующей схватке.