Кадыров высказался о решении в бою Гришин — Джейкоби на турнире UFC

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поделился впечатлениями от турнира UFC Вегас 20, в ходе которого выступили два представителя клуба «Ахмат». Политик поддержал Максима Гришина после поражения от Дастина Джейкоби, заявив, что россиянина засудили. Кроме того, он поздравил Анкалаева, который одержал победу над Никитой Крыловым.

«Друзья, прошедшей ночью в Лас-Вегасе состоялся турнир смешанных единоборств UFC Вегас 20, который вызвал недоумение у огромного количества поклонников MMA из-за странных судейских решений. Абсурдные, ничем логически не объяснимые решения арбитров как были, так и остаются главной проблемой в спорте.

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К примеру, в своём поединке известный представитель чеченского республиканского клуба „Ахмат“ Максим Гришин явно был сильнее соперника — американца Дастина Джейкоби. Наш боец превосходил его в стойке, переводил в партер и даже отправлял дважды в нокдаун. При этом сам Максим не получал в течение трёх раундов значимого урона. Но судьи решили иначе и присудили победу местному спортсмену…

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Как бы там ни было, хочу сказать Максиму, что для всех нас он победитель этого боя и чемпион полутяжёлого веса! Всё, что происходило в октагоне, мы видели, ты был и остаёшься лучшим бойцом MMA!

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Здесь же, в рамках турнира выступил ещё один представитель клуба „Ахмат“ Магомед Анкалаев. Он одержал красивую победу против Никиты Крылова в соглавном бою турнира, сделав это в привычном ему зрелищном стиле. Магомед, искренне радуемся за тебя и поздравляем с триумфом», — написал Кадыров на своей странице в «Инстаграме».