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Исмаилов обратился к Нурмагомедову с призывом помочь «Анжи». Видео

Исмаилов обратился к Нурмагомедову с призывом помочь «Анжи». Видео
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов обратился к чемпиону UFC в лёгкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову с призывом оказать помощь футбольному клубу «Анжи» (Махачкала).

«Хабиб дело говорил, надо учиться. А теперь призываем Хабиба поддержать нашу команду.

Учиться-то мы будем, брат, а вот теперь поддержка нужна. Вся команда «Анжи» ждёт от тебя поддержки, брат. Сейчас у команды нет серьёзных возможностей, но я знаю, ты из этого не исходишь. Ты сам был молодым, азартным, сам ждал поддержки — я помню, когда ты в ней нуждался, — и тебе её дали. Теперь твоя очередь, брат!» — сказал Исмаилов в видео, выложенном в «Инстаграме».

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Магомеда Исмаилова.

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