Исмаилов обратился к Нурмагомедову с призывом помочь «Анжи». Видео
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов обратился к чемпиону UFC в лёгкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову с призывом оказать помощь футбольному клубу «Анжи» (Махачкала).
«Хабиб дело говорил, надо учиться. А теперь призываем Хабиба поддержать нашу команду.
Учиться-то мы будем, брат, а вот теперь поддержка нужна. Вся команда «Анжи» ждёт от тебя поддержки, брат. Сейчас у команды нет серьёзных возможностей, но я знаю, ты из этого не исходишь. Ты сам был молодым, азартным, сам ждал поддержки — я помню, когда ты в ней нуждался, — и тебе её дали. Теперь твоя очередь, брат!» — сказал Исмаилов в видео, выложенном в «Инстаграме».
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Магомеда Исмаилова.
Рекомендуем вам
- 1 марта 2021
-
09:03
-
00:39
- 28 февраля 2021
-
23:58
-
22:42
-
21:44
-
20:43
-
19:36
-
18:37
-
17:32
-
17:14
-
16:31
-
16:01
-
14:48
-
13:54
-
12:58
-
11:51
-
10:56
-
09:38
-
08:18
-
07:12
-
07:07
-
06:21
-
02:36
-
00:37
- 27 февраля 2021
-
22:56
-
20:46
-
19:49
-
18:57
-
17:53
-
16:33
-
15:39
-
14:16
-
13:26
-
12:57
-
11:59
Партнерский контент
Рекомендуем вам