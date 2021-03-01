Нурмагомедов отреагировал на призыв Исмаилова помочь «Анжи»

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал публикацию, которая появилась в «инстаграме» другого бойца MMA Магомеда Исмаилова. Ранее Исмаилов призвал Нурмагомедова оказать помощь футбольному клубу «Анжи» (Махачкала), выступающему в Профессиональной футбольной лиге.
«Я рядом, вацаки. Но скажи мне, ты где и футбол где», — написал Нурмагомедов в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru
Высшее достижение «Анжи» в чемпионатах России — третье место по итогам сезона-2012/2013. Клуб дважды выходил в финал Кубка России — в 2001 и 2013 годах, — а также дважды добирался до 1/8 финала Лиги Европы: в 2013 и 2014 годах.
На счету 32-летнего Хабиба Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах.
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