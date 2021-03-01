UFC 259: полный кард турнира с боями Пётр Ян — Стерлинг, Махачев — Добер

В ночь с 6 на 7 марта мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 259. В главном бою сойдутся обладатель пояса в полутяжёлом весе Ян Блахович и чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья. В основном карде также выступит россиянин Пётр Ян, который будет защищать пояс в легчайшем весе против Алджэмейна Стерлинга, и Ислам Махачев, который сразится с Дрю Добером. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.

Основной кард

Ян Блахович (ч) — Исраэль Адесанья

Аманда Нуньес (ч) — Меган Андерсон

Пётр Ян (ч) — Алджэмейн Стерлинг

Ислам Махачев — Дрю Добер

Тиаго Сантос — Александр Ракич

Предварительный кард

Доминик Круз — Кейси Кенни

Сонг Ядонг — Кайлер Филлипс

Джозеф Бенавидес — Аскар Аскаров

Рожерио Бонторин — Кай Кара Фрэнс

Ливия Соуза — Аманда Лемос

Ранние прелимы

Тим Эллиотт — Джордан Эспиноза

Кеннеди Нзечакву — Карлос Ольберг

Шон Брэди — Джейк Мэттьюс

Урош Медич — Аалон Круз

Марио Баутиста — Тревин Джонс