UFC 259: полный кард турнира с боями Пётр Ян — Стерлинг, Махачев — Добер

В ночь с 6 на 7 марта мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 259. В главном бою сойдутся обладатель пояса в полутяжёлом весе Ян Блахович и чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья. В основном карде также выступит россиянин Пётр Ян, который будет защищать пояс в легчайшем весе против Алджэмейна Стерлинга, и Ислам Махачев, который сразится с Дрю Добером. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.
Основной кард
Ян Блахович (ч) — Исраэль Адесанья
Аманда Нуньес (ч) — Меган Андерсон
Пётр Ян (ч) — Алджэмейн Стерлинг
Ислам Махачев — Дрю Добер
Тиаго Сантос — Александр Ракич
Предварительный кард
Доминик Круз — Кейси Кенни
Сонг Ядонг — Кайлер Филлипс
Джозеф Бенавидес — Аскар Аскаров
Рожерио Бонторин — Кай Кара Фрэнс
Ливия Соуза — Аманда Лемос
Ранние прелимы
Тим Эллиотт — Джордан Эспиноза
Кеннеди Нзечакву — Карлос Ольберг
Шон Брэди — Джейк Мэттьюс
Урош Медич — Аалон Круз
Марио Баутиста — Тревин Джонс
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