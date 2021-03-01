Стало известно, кто получил бонусы по итогам турнира АСА 118

Пресс-служба промоушена АСА назвала получателей бонусов по итогам турнира АСА 118, проходившего 26 февраля.

Организация признала лучшим боем вечера поединок Абдул-Рахмана Дудаева и Павла Витрука. Дудаев победил решением судей.

Приз за лучший нокаут вечера получил Азамат Пшуков. Он уже в первом раунде нокаутировал Джосиела Силву. Поединок был остановлен через 1 минуту 9 секунд.

Приз за лучший сабмишен вечера получил Александр Сарнавский. Он победил Артёма Дамковского удушающим приёмом в концовке первого раунда.

Перечисленные бойцы получат бонусы, составляющие по 700 тыс. рублей.

В главном поединке вечера Абубакар Вагаев победил Мурада Абдулаева решением судей и стал чемпионом АСА в полусреднем весе.