Стало известно, кто получил бонусы по итогам турнира АСА 118
Пресс-служба промоушена АСА назвала получателей бонусов по итогам турнира АСА 118, проходившего 26 февраля.
Организация признала лучшим боем вечера поединок Абдул-Рахмана Дудаева и Павла Витрука. Дудаев победил решением судей.
Приз за лучший нокаут вечера получил Азамат Пшуков. Он уже в первом раунде нокаутировал Джосиела Силву. Поединок был остановлен через 1 минуту 9 секунд.
Приз за лучший сабмишен вечера получил Александр Сарнавский. Он победил Артёма Дамковского удушающим приёмом в концовке первого раунда.
Перечисленные бойцы получат бонусы, составляющие по 700 тыс. рублей.
В главном поединке вечера Абубакар Вагаев победил Мурада Абдулаева решением судей и стал чемпионом АСА в полусреднем весе.
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