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Расул Мирзаев признался, что хочет выступать в Bellator

Расул Мирзаев признался, что хочет выступать в Bellator
Бокс/ММА / Bellator 0

Российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев, выступающий в полулёгкой весовой категории, заявил, что хочет выступать в MMA-промоушене Bellator.

“Срок нашего контракта с ACA (Absolute Championship Akhmat. — Прим. «Чемпионата») завершился. Сейчас будем думать, смотреть. У меня есть незавершённая история с Bellator, были определённые трудности. Это моя мечта — попробовать себя за океаном”, — приводит слова Мирзаева ТАСС.

Ранее 34-летний Мирзаев выступал в таких MMA-промоушенах, как Fight Nights и ACA. Всего на счету российского спортсмена 21 поединок в смешанных единоборствах: 18 побед и три поражения.

Напомним, ранее стало известно, что первый турнир Bellator в 2021 году состоится в ночь со 2 на 3 апреля мск.

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