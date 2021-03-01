Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Пётр Ян: мы, сибиряки, падать не привыкли!

Пётр Ян: мы, сибиряки, падать не привыкли!
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян обратился к болельщикам в преддверии поединка с Алджамейном Стерлингом.

«Я никогда не забываю откуда я родом, какой путь я проделал, чтобы оказаться здесь, помню свою первую большую победу. Говорят, чем выше поднимаешься, тем больнее падать, но мы, сибиряки, падать не привыкли!», — сказал Пётр Ян в видео, опубликованном в «инстаграме» бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «инстаграме» бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Ян приехал в Лас-Вегас несколько дней назад. Там ему предстоит первая защита титула в поединке с Алджамейном Стерлингом. Напомним, бой Ян — Стерлинг состоится на турнире UFC 259, который пройдёт в ночь с 6 на 7 марта мск.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021