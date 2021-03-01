Пётр Ян: мы, сибиряки, падать не привыкли!

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян обратился к болельщикам в преддверии поединка с Алджамейном Стерлингом.



«Я никогда не забываю откуда я родом, какой путь я проделал, чтобы оказаться здесь, помню свою первую большую победу. Говорят, чем выше поднимаешься, тем больнее падать, но мы, сибиряки, падать не привыкли!», — сказал Пётр Ян в видео, опубликованном в «инстаграме» бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «инстаграме» бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Ян приехал в Лас-Вегас несколько дней назад. Там ему предстоит первая защита титула в поединке с Алджамейном Стерлингом. Напомним, бой Ян — Стерлинг состоится на турнире UFC 259, который пройдёт в ночь с 6 на 7 марта мск.