Бой Папина и Пейсара пройдёт 2 апреля в Москве

Изменились дата и место проведения следующего поединка российского боксера Алексея Папина (12-1, 11 КО), сообщает официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса». Папин проведёт бой с боксёром из Чехии Вацлавом Пейсаром (15-10, 13 КО) не 1 апреля в Краснодаре, как анонсировалось ранее, а 2 апреля в Москве, в СК «Крылья Советов».
Алексей Папин недавно завершил первый тренировочный сбор перед предстоящим боем и скоро приступит к спаррингам. Российский боксер занимает второе место в рейтинге WBC в первом тяжелом весе и ожидает назначения боя с чемпионом WBC Илунгой Макабу.
«Возникла необходимость перенести поединок, и мы постарались сделать это максимально комфортно для боксеров. Жаль, что Алексей не сможет выступить в Краснодаре, ему там очень понравилось во время недавнего тренировочного сбора. Уверен, бой Папина станет настоящим украшением вечера. Он очень серьезно настроен и понимает, что должен хорошо выступить и уверенно победить, так как впереди его ждет бой за титул чемпиона мира и реванш с Макабу», — подчеркнул глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский.
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