Ян — о бое со Стерлингом: его ждёт жестокий финал

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян поделился ожиданиями от поединка с Алджэмейном Стерлингом.
«Я готов ко всем аспектам ММА. Я могу сделать ему больно и стоя, и в партере. Я не собираюсь уклоняться от вызова. Я тренируюсь с грепплерами высокого уровня, его борьба меня не беспокоит. Тренировки проходят отлично, у меня здесь есть всё необходимое. Самое главное, что моя команда тоже здесь, со мной.
Всё, что сказал Стерлинг, меня не беспокоит, я с удовольствием общаюсь с ним в социальных сетях. Но в вечер боя я буду хладнокровным и расчётливым, как всегда.
Моя цель всегда в том, чтобы закончить бой раньше и нанести как можно больше урона. Я вижу, что у меня сильный финиш. Его ждёт жестокий финал», — приводит слова Петра Яна Би-Джей Пенн.
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