Китайского боксёра отправили в больницу прямо из раздевалки сразу после боя

Терри Лэйн, менеджер китайского боксёра Чжана Чжилэя, сообщил, что его подопечный был госпитализирован после поединка с американцем Джесси Форрестом. Чжан был отправлен в больницу прямо из раздевалки после боя.



«Чжан не был самим собой после пятого раунда, и это было очевидно для нас, поскольку у него был хороший тренировочный дагерт и превосходные спарринги. После боя в раздевалке мы отметили некоторые тревожные симптомы и отвезли его в госпиталь, где он останется ещё на несколько дней. Хорошая новость в том, что снимки чистые. Но у него анемия, высокий уровень ферментов и лёгкая почечная недостаточность, вызванная, по всей видимости, обезвоживанием», — приводит слова менеджера спортсмена BoxingScene.



Поединок завершился ничейным исходом.