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Китайского боксёра отправили в больницу прямо из раздевалки сразу после боя

Китайского боксёра отправили в больницу прямо из раздевалки сразу после боя
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Терри Лэйн, менеджер китайского боксёра Чжана Чжилэя, сообщил, что его подопечный был госпитализирован после поединка с американцем Джесси Форрестом. Чжан был отправлен в больницу прямо из раздевалки после боя.

«Чжан не был самим собой после пятого раунда, и это было очевидно для нас, поскольку у него был хороший тренировочный дагерт и превосходные спарринги. После боя в раздевалке мы отметили некоторые тревожные симптомы и отвезли его в госпиталь, где он останется ещё на несколько дней. Хорошая новость в том, что снимки чистые. Но у него анемия, высокий уровень ферментов и лёгкая почечная недостаточность, вызванная, по всей видимости, обезвоживанием», — приводит слова менеджера спортсмена BoxingScene.

Поединок завершился ничейным исходом.

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