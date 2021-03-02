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Сехудо отреагировал на пост Чимаева о завершении карьеры

Сехудо отреагировал на пост Чимаева о завершении карьеры
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо оставил комментарий под постом Хамзата Чимаева в «Инстаграме», в котором тот объявил о завершении карьеры.

«Мой брат, тебя будет не хватать», — написал Сехудо в комментариях к соответствующему посту.

Напомним, Хамзат Чимаев столкнулся с серьёзными осложнениями после перенесённого коронавируса. Из-за этого его поединок с Леоном Эдвардсом сначала был перенесён, а после сорвался окончательно.

26-летний Чимаев провёл девять боёв в смешанных единоборствах, одержав в них девять побед. В UFC у него три победы в трёх боях. Последний поединок он провёл в сентябре 2020 года, нокаутировав Джеральда Мершерта.

Ранее президент UFC Дана Уайт отреагировал на пост Хамзата Чимаева.

Президент UFC не поверил в завершение карьеры Чимаевым
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