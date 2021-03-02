Ян: Стерлинг много болтает. Попаду по нему несколько раз — у него поменяется всё в голове

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян рассказал об ожиданиях от боя с Алджэмейном Стерлингом, который состоится в ближайшие выходные.
«После поединка Стерлинг вызвал на бой меня. Он много болтает. Жду просто того дня, когда нас наконец сведут. Если я попаду по нему несколько раз, то у него поменяется всё в голове», — рассказал Ян в интервью YouTube-каналу UFC Russia.
В ночь с 6 на 7 марта мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 259. В главном бою сойдутся обладатель пояса в полутяжёлом весе Ян Блахович и чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья. В основном карде также выступит россиянин Пётр Ян, который будет защищать пояс в легчайшем весе против Алджэмейна Стерлинга, и Ислам Махачев, который сразится с Дрю Добером.
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